Данный метод еще называют комплексным. Такое имя этому способу дали, поскольку в нем используется несколько процедур: холодный и горячий туман. Все они объединены одной целью – как можно эффективнее устранить загрязнение и очистить помещение, наполнив его свежестью.

К достоинствам метода относят:

Отлично дезинфицирует объекты, в которых тело пролежало более 2 дней.

Можно проводить дезинфекцию помещения любой сложности: с множеством комнат, большой площади, со сложной планировкой.

Микрочастицы дезинфицирующих веществ проникают везде, не давая микробам и зловонному запаху шанса остаться.

Данный метод наиболее трудоемкий из всех, но зато самый эффективный.