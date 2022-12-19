Почему нас выбирают?
Объектов различной сложности
Год основания СЭС-Станции
Стаж выездных мастеров
Цены на устранение трупного запаха
|1 к.кв.
|2 к.кв.
|3 к.кв.
|Автомобиль
|Озонирование
|от 3500 руб.
|от 4000 руб.
|от 4500 руб.
|от 2500 руб.
|от 3000 руб.
Цены для юридических лиц
|Площадь помещения (м2)
|Цена от (руб/м2)
|100-300 м2
|34 руб./м2
|от 300 до 500
|28 руб./м2
|500 - 1000
|23
|1000 - 2000
|16 руб./м2
|2000 - 5000
|13
|5000 - 10000
|9 руб./м2
|10000 - 15000
|5
|от 15000
|4
|от 35000
|3
Методы устранения трупного запаха
По факту проверки подбирается оптимальный метод дезинфекции для устранения проблемы в помещении. Если вызвать нашу службу в Санкт-Петербурге, то мастера проведут диагностику:
- Общей площади;
- Места заражения;
- Времени нахождения мертвого человека в помещении;
- Наличия среди жильцов детей, пожилых.
С помощью горячего тумана эффективно устраняют коронавирусы, вирусы, различные вредоносные бактерии. Данный способ получил широкое распространение в обработке промышленных объектов и сельском хозяйстве.
Достоинства способа:
- Качественная обработка с помощью хорошей проникающей особенности пара.
- Дезинфекция воздушной среды.
- Проникает в любые трещинки, под обивку, в отверстия.
Этот метод подходит даже в помещениях, плотно заставленных мебелью. Благодаря повышенной пластичности тумана, он заполнит все пространство. Для здоровья питомцев и людей препараты безопасны, но зато они губительным для инфекций.Задать вопрос
Достоинства применения холодного тумана:
- Обеззараживающий раствор используется экономно.
- Быстро распространяется по площади любого объекта.
- Оптимальный размер капель дезинфицирующего препарата.
- Эффективно проникает даже в самые микроскопические отверстия.
- Отличный результат.
В сравнении с иными способами, холодный туман признан одним из самых эффективных в избавлении помещения от бактерий и инфекций.Задать вопрос
В процессе механической обработки используется помповый опрыскиватель. С его помощью действующее вещество наносят на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Этот метод позволяет достигнуть максимального покрытия, что обеспечивает хорошую эффективность устранения неприятных запахов.
После обработки помещения механическим способом, неприятный запах полностью устраняется в течение продолжительного времени. Кроме того, данная технология не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что делает ее безопасной для применения в различных помещениях.Задать вопрос
Данный метод еще называют комплексным. Такое имя этому способу дали, поскольку в нем используется несколько процедур: холодный и горячий туман. Все они объединены одной целью – как можно эффективнее устранить загрязнение и очистить помещение, наполнив его свежестью.
К достоинствам метода относят:
- Отлично дезинфицирует объекты, в которых тело пролежало более 2 дней.
- Можно проводить дезинфекцию помещения любой сложности: с множеством комнат, большой площади, со сложной планировкой.
- Микрочастицы дезинфицирующих веществ проникают везде, не давая микробам и зловонному запаху шанса остаться.
Данный метод наиболее трудоемкий из всех, но зато самый эффективный.Задать вопрос
С помощью горячего тумана эффективно устраняют коронавирусы, вирусы, различные вредоносные бактерии. Данный способ получил широкое распространение в обработке промышленных объектов и сельском хозяйстве.
Достоинства способа:
- Качественная обработка с помощью хорошей проникающей особенности пара.
- Дезинфекция воздушной среды.
- Проникает в любые трещинки, под обивку, в отверстия.
Этот метод подходит даже в помещениях, плотно заставленных мебелью. Благодаря повышенной пластичности тумана, он заполнит все пространство. Для здоровья питомцев и людей препараты безопасны, но зато они губительным для инфекций.Задать вопрос
Достоинства применения холодного тумана:
- Обеззараживающий раствор используется экономно.
- Быстро распространяется по площади любого объекта.
- Оптимальный размер капель дезинфицирующего препарата.
- Эффективно проникает даже в самые микроскопические отверстия.
- Отличный результат.
В сравнении с иными способами, холодный туман признан одним из самых эффективных в избавлении помещения от бактерий и инфекций.Задать вопрос
В процессе механической обработки используется помповый опрыскиватель. С его помощью действующее вещество наносят на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Этот метод позволяет достигнуть максимального покрытия, что обеспечивает хорошую эффективность устранения неприятных запахов.
После обработки помещения механическим способом, неприятный запах полностью устраняется в течение продолжительного времени. Кроме того, данная технология не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что делает ее безопасной для применения в различных помещениях.Задать вопрос
Данный метод еще называют комплексным. Такое имя этому способу дали, поскольку в нем используется несколько процедур: холодный и горячий туман. Все они объединены одной целью – как можно эффективнее устранить загрязнение и очистить помещение, наполнив его свежестью.
К достоинствам метода относят:
- Отлично дезинфицирует объекты, в которых тело пролежало более 2 дней.
- Можно проводить дезинфекцию помещения любой сложности: с множеством комнат, большой площади, со сложной планировкой.
- Микрочастицы дезинфицирующих веществ проникают везде, не давая микробам и зловонному запаху шанса остаться.
Данный метод наиболее трудоемкий из всех, но зато самый эффективный.Задать вопрос
Оборудование и средства для уборки
Подготовка к дезодорации
- Очистить плинтусы, пол, подоконники и любые доступные поверхности
- Отодвинуть мебель от стен к центру комнаты. Периметр для дезинфекции помещения должен быть свободный
- Постельные и личные вещи, с которыми соприкасалось тело покойного человека, выбросить
- Вывести из помещения жильцов и животных
Уборка после дезодорации
- Выключатели, дверные ручки обрабатывают мыльным раствором
- Поверхности, не оббитые тканью, протирают любым чистящим средством
- Один раз в неделю проводят влажную уборку помещения
- Раз в 2-3 часа открывают на проветривание окно. Держа его открытым 10-15 минут
помещения в подарок!
- Выезд мастера в удобное для Вас время
- Осмотр помещения (с помощью УФ лампы, инструментов)
- Составление списка работ, оборудования и чистящих средств
- Подсчет сметы исходя из степени загрязнения
Этапы работы
Ответы на частые вопросы
Какие средства дезинфекций используются после умерших?
- Антисептические дезинфицирующие растворы.
- Холодный туман и горячий сухой.
- Ультрафиолетовые излучатели.
- Концентрат фитонцидов для уничтожения запахов.
- Для обработки мягкой мебели раствор хлорамина.
Как проводят медицинскую дезинфекцию?
Этапы медицинской дезинфекции:
- Обработка места, где лежало тело.
- Аэрозольная комплексная дезинфекция.
- Проветривание.
С помощью обработки удается нейтрализовать опасные для здоровья человека продукты гниения: аммиак и сероводород.
Что входит в уборку после смерти?
Мероприятия по уборке помещений после умершего человека проходит в несколько этапов:
- Вы можете позвонить самостоятельно по номеру или заказать обратный звонок. В течение 5-10 минут с вами свяжется представитель службы, который осведомлен о тонкостях дезинфекции. Это полноценный специалист, который также выезжает на объекты, поэтому он даст практическую и полезную информацию. Опираясь на полученные данные, вы сможете правильно подготовить квартиру к обработке.
- С нашим специалистом вы договариваетесь о времени визита дезинфекторов.
- В оговоренный с заказчиком день к вам на объект, в квартиру или дом приезжают дезинфекторы. Они выполняют все работы по обеззараживанию вещей.
- Завершающая стадия дезинфекции – обеззараживают воздух. Процедура называется дезодорация.
- Все вещи, подлежащие удалению, утилизируются дезинфекторами согласно регламенту, касающемуся данной категории отходов.
Каждая ситуация индивидуальная, и только предварительная диагностика выявит загрязненные места и степень пораженности. Специалист нашей службы не имеет цели навязывать вам ненужные варианты обработки. Клиенту объясняют процесс, чтобы он составил объективную оценку о целесообразности дезинфекции. Поэтому в Ленинградской области – мы одна из самых порядочных и ответственных СЭС служб.
Нужно учитывать, что чем дольше находилось тело покойного, тем сложнее будет проходить дезинфекция и удаление запаха. В запущенных случаях понадобится даже демонтировать поверхности, которые были наиболее сильно заражены физиологической жидкостью. Но, каким бы загрязненным помещение не было, нам по силам устранить все неприятные следы от пребывания тела покойного. Обращаясь к нам, заказчики получают отличный результат за лояльную цену.
Еще на этапе согласования услуг наши специалисты проконсультируют вас. Будут даны полезные рекомендации, как подготовить помещение к процедуре, что важно знать и учесть. Важно отметить – вы не сможете верно определить, какой из методов обработки подойдет, чтобы не получить отравление.
В чем особенность устранения трупного запаха?
Физиологические жидкости от трупа невозможно ликвидировать с помощью обычной влажной уборки. Аэрозоли и средства бытовой химии лишь маскируют запах. Трупный зловонный аромат этими методами не победить.
Важно:
Вместе с физиологической жидкостью из трупа выходят бактерии и вирусы. Значительная часть оседает на поверхностях, предметах интерьера, глубоко проникая в их структуру. Поэтому проветривание удалит лишь малый процент тех инфекций и запахов, которые присутствуют в помещении.
Чем ваша служба отличается от других?
ExpoDez в Санкт-Петербурге – это команда специалистов, готовых провести не только дезинфекцию, но и уборку помещений. В штате состоят сотрудники, имеющие высокую квалификацию и большой опыт работы, в среднем 6 лет. Их профессионализм подтвержден документально, ведь у каждого есть удостоверение. За 14 лет работы было проведено 7152 обработки! За каждой цифрой скрывается большой труд. В более чем 2 250 квартир и домов мы вернули свежесть и чистоту.
Мы оказываем все услуги, связанные с устранением последствий после пребывания трупа в помещении:
- Проводим дезинфекцию после смерти человека.
- Уничтожаем все опасные инфекции, бактерии и вирусы, вышедшие из тела умершего.
- Проводим дезодорацию помещений, ликвидируя трупный и токсичный для человека запах.
- Осуществляем полную комплексную или частичную уборку помещения после умершего.
- Приводим помещение в предремонтное состояние.
Все средства, используемые нами в процессе обработки, прошли испытания по безопасности, поэтому они отмечены сертификатами качества. Это подтверждает, что препараты не представляют опасности для домашних животных и детей. Наши специалисты регулярно помогают людям решать деликатную проблему дезинфекции. К нам обращаются, когда ситуации бывают очень запущенные (например, труп пролежал более 4-5 дней). Благодаря тому, что в арсенале работников есть все профессиональные способы и оборудование, проблему удается устранить оперативно и эффективно.
Помогаете ли вы со старыми квартирами или в запущенных случаях?
Да, мы беремся за любую работу. Очень часто нам оставляют заявки для дезодорации в квартирах после умерших родственников.
Если вы планируете сдавать жилье в аренду или продать его, то с трупным запахом сделать это будет очень сложно по хорошей цене. Никто не сможет жить в помещении, где круглосуточно стоит посторонний запах. Невозможность сдать или продать жилье – это прямые убытки. Лучше заплатить один раз за дезинфекцию, и не испытывать проблем в будущем!
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